Pengene renner ut, men ordrereserven styrket seg

Se live webcast av kvartalspresentasjonen fra klokken 15.00 her.

Idex Biometrics leverte driftsinntekter på 0,7 millioner dollar i andre kvartal, mot 0,15 millioner dollar i samme periode i fjor. Driftsresultatet svekket seg og endte med et tap på 7,4 millioner dollar, mot fjorårets tap på 6,1 millioner dollar.

Resultatet før skatt kom inn på minus 7,2 millioner dollar, nøye høyere enn fjorårets tap på 6,4 millioner dollar. Resultatet i andre kvartal gir et tap pr. aksje på 0,01 dollar.

Idex skriver i kvartalsrapporten at «hendelser i andre kvartal 2021 gjenspeiler fortsatt fremgang mot storskaladistribusjon av smarte kort til kunder og utstedere». Det begrunnes blant annet med at selskapet mottok sin første betydelige produksjonsordre for TrustedBio-løsningen IDEMIA i løpet av kvartalet.

IDEX Biometrics Teknologiselskap som utvikler sensorer for elektronisk lesing av fingeravtrykk.

Har hovedkontor i Oslo.

Adm. dir. er Vince Graziani.

Største aksjonær er den britiske investoren Robert Keith, Rune Sundvall med familie og den sveitsiske banken UBS

Det har også vært aktivitet i Asia, særlig i Kina, som har resultert i en utvidet pipeline av muligheter for kortsiktig inntekt gjennom blant annet biometrisk aktiverte applikasjoner i betalingskort og flerbrukskort.

«Selskapets ordrereserve fortsetter å øke og jeg er overbevist om at det etterlengtede ekspansjonen av fingertrykkbasert kortautentisering nærmer seg», sier adm. direktør Vince Graziani i en børsmelding.

Les hele kvartalsrapporten her.