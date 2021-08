Tech-selskap har sikret en stor forsikringskontrakt med Eika

Simplifai har vunnet en kontrakt med forsikringsselskapet Eika Forsikring etter et vellykket proof of concept-prosjekt tidligere i år, ifølge en melding fra selskapet.

Avtalen omfatter lisensavtaler og levering av Documentbot- og Emailbot-teknologier, med front-end og back-end-integrasjoner.

Mer spesifikt vil Simplifai vil tilby sin AI-drevne Digital Employee-teknologi for å automatisere dokumenthåndteringsprosesser for å redusere tiden Eikas ansatte bruker på manuell håndtering av dokumenter. Det vil også redusere responstiden for Eikas kunder som venter på tilbakemelding, i tillegg til å redusere de totale kostnadene ved skadebehandling.

«Kompleksiteten og store mengder dokumenter involvert betyr at dette er en stor og viktig kontrakt for Simplifai. Eika Forsikring vil bruke både Documentbot- og Emailbot-teknologiene våre. En vellykket anvendelse av disse løsningene vil åpne mange muligheter innen bank- og forsikringssektoren, både i Norge og internasjonalt», sier visepresident Bård Myrstad i Simplifai i meldingen.

Prosjektet vil bli levert i samarbeid med Simplifais partner, Knowit Insight.