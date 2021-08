Norbit løftet driftsinntektene til 190 millioner kroner i andre kvartal, fra 155 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet hevet seg også betydelig og kom inn på 35,1 millioner kroner, mot fjorårets 17,7 millioner.

EBITDA-resultatet endte på 50,5 millioner kroner, mens nettoresultatet mer enn doblet seg til 27,3 millioner kroner, mot 11,6 millioner i samme periode i 2020.

De sterke tallene gjør kvartalet til Norbits beste noensinne.

Norbit Industrikonsern som leverer produkter, systemer og løsninger basert på elektronikk.

Leverer til kunder innen maritim, transport, samt forskning og utvikling.

Har hovedkontor i Trondheim.

Konsernsjef er Per Jørgen Wiesethaunet.

Største aksjonærer er Steffen Kirknes gjennom selskapet VFH Invest.

Segmentet Oceanis utmerker seg med en inntektsvekst på 73 prosent i andre kvartal sammenlignet med andre kvartal i fjor. Det tilsvarer en ny inntektsrekord i segmentet på 101,5 millioner kroner, med en tilhørende EBITDA-margin på 44 prosent.

«Oceans leverer et solid kvartal hvor veksten hovedsakelig forklares av et sterkt sonarsalg på tvers av alle geografier», sier adm. direktør Per Jørgen Weisethaunet i en børsmelding.

I henhold til den oppdaterte planen er selskapets ambisjon å levere inntekter på over 1,5 milliarder kroner gjennom organisk vekst og en EBITDA-margin på over 25 prosent i 2024. I tillegg jobber selskapet videre med å akselerere veksten ytterligere gjennom strategiske oppkjøp.

«Siden 2010 har Norbit levert en gjennomsnittlig omsetningsvekst på nesten 30 prosent pr. år, for det meste organisk. Vi har holdt fast ved målet om å levere vedvarende og lønnsom vekst», sier Weisethaunet i meldingen.

Han legger til at ambisjonen på 1,5 milliarder i inntekter i 2024 innebærer en vekst på 25 prosent pr. år fra 2020, som er på linje med selskapets organiske veksttakt historisk sett.

Les hele kvartalsrapporten her.