Tech-rakett signerer ny avtale med et amerikansk selskap

Next Biometrics har inngått en samarbeidsavtale med San Fransisco-selskapet Paravision, som blant annet utvikler teknologi for ansiktsgjenkjenning, ifølge en melding fra selskapet.

Partnerskapet gjør det mulig for Next å tilby doble autentiseringsmetoder til kunder som vil ha både biometriske løsninger for ansikt og fingeravtrykk.

Paravision er USAs øverst rangerte leverandør av teknologi innen ansiktsgjenkjenning, og en topp ti global leverandør i flere ansiktgjenkjenningstester (FRVT). Ved å benytte Al og det nyeste innen teknologi leverer Paravision mer enn 99,9 prosent nøyaktighet i mange brukstilfeller av ansiktsgjenkjenning, ifølge meldingen.

Next Biometrics Utvikler av fingeravtrykkssensorer med hovedkontor i Oslo.

Adm. direktør er Peter Heuman.

Største aksjonær er det svenske privateide investeringsselskapet Greenbrigde Partners.

Kunder i flere bransjer får nå tilbud om både topprangerte løsninger for ansiktsgjenkjenning og FBI-sertifiserte fingeravtrykksløsninger. Nexts formål med partnerskapet er å bli enda mer relevant i den biometriske industrien som utvikler seg raskt.

Det er ikke oppgitt noen lengde på avtalen utover at det er en «flerårig avtale».

Next-aksjen er opp 225 prosent i år til 8,48 kroner.