Meglerhus øker kursmålet kraftig etter onsdagens nyheter

Onsdag presenterte Crayon Group sine kvartalstall, noe som endte med en kursoppgang på 6,2 prosent før aksjen sluttet på 157 kroner.

Arctic Securities hever kursmålet på aksjen fra 170 kroner til 230 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling. Tallknuserne beskriver rapporten som solid.

Gode tall

Crayon Group økte topplinjen med to milliarder til 8,1 milliarder kroner fra andre kvartal i fjor til samme periode i år. Selskapet fikk et resultat før skatt på 184 millioner kroner, mot 132 millioner kroner for et år siden.

– Vår kundesentrerte tilnærming bidrar til å drive sterke resultater ettersom flere selskaper adopterer en strategisk tilnærming til sine IT-investeringer, uttalte Crayon-sjef Melissa Mulholland i forbindelse med kvartalstallene.

Etter kvartalstallene ble kjent har DNB Markets økt kursmålet fra 180 til 190 kroner mens Carnegie har jekket opp kursmålet fra 166 til 178 kroner. Begge meglerhusene anbefaler kjøp av Crayon.