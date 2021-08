Resultatfall for Induct

Mandag presenterte Induct tallene for andre kvartal. De viser at de såkalte plattforminntektene steg fra 1,8 millioner i andre kvartal i fjor til 2,3 millioner kroner i samme periode i år.

Fremgangen kommer etter at Induct i andre kvartal lansert den gratis videomøtetjenesten MEET@Induct, som det seneste tilskuddet i deres plattformtilbud.

Populære videomøter

– Videomøtetjenesten er blitt populær og teller nå halvparten av annonseinntektene våre, sier konsernsjef Alf Martin Johansen i Induct.

Induct (Mill. kr) 2. kv./'21 2. kv./'20 Omsetning 2,7 2,5 Driftsresultat 0,1 0,3 Resultat før skatt −0,9 0,2 Resultat etter skatt −0,9 0,2

Noe av grunnen til at videomøtetjenesten er blitt såpass populær er at det er enkel tilgang og at brukerne ikke trenger å registrere seg eller laste ned noe for å delta i møter. Dette har gjort at Induct har mange uregistrerte brukere som genererer visninger og inntekter.

– Det er sannsynlig at uregistrerte brukere vil få tilgang til enda flere tilbud fremover, og brukerne vil bli inntektsbringende selv om de ikke er registrert som en aktiv bruker, sier Johansen.

Har søkt tilskudd

Men selv om Induct har unngått tilbakeslag i andre kvartal, sier de at det er ingen tvil om at inntektene deres fra tjenester og rådgivning fortsatt blir påvirket av pandemien.

Dette har gjort det nødvendig for selskapet å kutte kostnader, noe som har gjort at salgskostnadene har falt med en tredjedel, til 424.000 kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Likevel har blant annet personellkostnader og nedskrivninger gjort at de totale kostnadene for andre kvartal er mer enn det dobbelte av hva de var i andre kvartal 2020.

Induct har søkt om tilskudd fra Innovasjon Norge til et beløp på 3,6 millioner kroner for samarbeidet med NHS om omsorgsveiprosjektet. Det er forventet at en avgjørelse vil komme tidlig i fjerde kvartal.