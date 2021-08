Link Mobility inngår ny WhatsApp-avtale

Kommunikasjonsselskapet Link Mobility har inngått en kundebehandlingsavtale med Facebooks WhatsApp og et stort logistikkselskap, skriver selskapet i en børsmelding mandag.

Logistikkselskapet skal ta i bruk WhatsApp for å forbedre kundebehandling, og tjenestene fra Link inkluderer et tilpasset setup som skal møte høye sikkerhetsstandarder.

«Mobilbrukere i dag forventer umiddelbar kommunikasjon gjennom sine foretrukne kanaler. Vi er derfor glade for å samarbeide med globale logistikkfirmaer for å inkludere WhatsApp som en ny kundebehandlingskanal. Dette viser tydelig at Communication Platform as a Service (CPaaS) -løsninger blir en del av dagliglivet. Avtalen bekrefter LINKs posisjon som en global leverandør av CPaaS -løsninger,» skriver visedirektør for salg Guro Røed i meldingen.

Selskapet opplyser i meldingen at logistikkselskapet har om lag 500.000 ansatte.