HarmonyChain bedrer chip-effektivitet

I juni delte kryptoselskapet HarmonyChain nyheter om at deres datterselskap Lokotech ikke klarte å levere som forventet. Effektiviteten til de operasjonskritiske datachipene som skal brukes til kryptovaluta-mining var ti ganger mindre enn først kommunisert.

Harmonychain Kryptoselskap etablert i 2017, notert på Oslo Euronext Growth 19. mai 2021.

Eier to datterselskaper; Lokotech, som er utvikler av ASIC-chiper, og Arctic Core, som skal utvinne kryptovaluta ved hjelp av vannkraft.

Ønsker å skape mer energieffektive og bærekraftige blockchain-systemer.

Daglig leder Ola Stene-Johansen, og styreleder Bjørn Zachrisson.

Christian Rustad er teknologidirektør og største eier.

Mandag kveld skriver selskapet i en børsmelding at de nå har hatt et oppdateringsmøte med designerne av Scrypt-ASIC-chipen. Designet skal nå være betydelig forbedret, og skal nå være mer strømeffektivt. Produksjonskostnadene ligger likevel «klart over» det selskapet opprinnelig har kommunisert, skriver HarmonyChain i meldingen.

Videre skriver selskapet at de vil fortsette arbeidet med å forbedre ASIC-designet, samt vurdere andre strategiske alternativer.

Med bakgrunn i økt konkurranse i Scrypt-hardware markedet, samt stor volatilitet knyttet til prisen på kryptovaluta sier HarmonyChain at det er vanskelig å anslå hva selskapets inntjening og lønnsomhet vil være fremover.

Siden første nyheten om Scrypt-ASIC-chipen først ble delt 28. juni, har aksjen falt med over 60 prosent. Mandag kveld ble aksjen omsatt for 0,50 kroner, ned 4,2 prosent for dagen.