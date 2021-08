Coronasmell

Huddly måtte se inntektene falle fra 84 millioner i andre kvartal i fjor til 64 millioner kroner i samme periode i år, og erkjenner at coronapandemien har stukket kjepper i hjulene for veksten i form av flaskehalser i den globale forsyningskjeden.

Selskapet understreker at coronaeffekten har kommet indirekte gjennom sine partnere, etter at det selv har sørget for å bufre opp med komponenter over tid.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) falt fra 36,3 til 20,2 millioner kroner, mens bruttomarginen gikk fra 59 til 54 prosent.

For helåret 2021 guider selskapet inntekter på 400-450 millioner kroner og en bruttomargin på rundt 50 prosent. «Vi fortsetter å investere tungt i forskning/utvikling», heter det i rapporten.

Huddly fremhever at L1-kameraet har fått en sterk mottakelse, ser «sterke tegn» på bedring av markedet og tror «salgsmulighetene vil øke» i andre halvår 2021 og fremover.

Rapporten her.

Presentasjonen her.

Huddly (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 64,0 84,0 Driftsresultat (EBIT) 7,8 25,9 Resultat etter skatt 5,4 23,8