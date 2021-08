Hever kursmålet på børsrakett – anbefaler ikke kjøp

I begynnelsen av juni nedjusterte SpareBank 1 Markets-analytiker Petter Kongslie sin anbefaling på Nordic Semiconductor fra kjøp til nøytral og gikk ut med et kursmål på 215 kroner. Nå hever Kongslie kursmålet til 280 kroner samtidig som han, ifølge TDN Direkt, gjentar sin hold-anbefaling.

Analytikeren mener risk/reward har forverret seg i Nordic Semiconductor, spesielt om en ser på usikkerheten relatert til tilgjengeligheten av wafere.

«Til tross for at vi argumenterer for at de fundamentale forholdene beveger seg i riktig retning, at vi finner det langsiktige investeringscaset i NOD høyst appellerende og noterer en veldig sterk ordrebok, finner vi den betydelige aksjekursutviklingen og derfor implisert verdi av selskapet skjevt ufordelaktig gitt wafer-risiko som potensielt kan begrense veksten», skriver Kongslie i analysen, ifølge TDN Direkt.

Kursmålet på 280 kroner baserer seg ifølge analysen på en 2023-omsetning på 1 milliard dollar og EV/omsetning på 5,8x (mot tidligere 4,8x).

Tirsdag formiddag omsettes aksjen for 274 kroner, ned 1,2 prosent.