Big Short-forvalter har funnet nytt short-offer

Michael Burry, hedgefondforvalteren som er best kjent for å ha veddet – og vunnet – mot det amerikanske boligmarkedet under finanskrisen i 2008, har nå funnet seg et nytt offer.

Nå er det stjerneforvalteren Cathie Woods teknologifond ARK Innovation som får føle på presset fra den beryktede shorteren.

Wood-fondet gikk nær 350 prosent fra bunnen av pandemien og ett år frem i tid. Siden nyttår har imidlertid luften gått noe ut av teknologiballongen – og det utnytter Burry til det ytterste.

Han har nå tatt ut put-opsjoner på 235.500 aksjer i ARK Innovation gjennom sitt selskap Scion Asset Management, ifølge en rapportering i slutten av andre kvartal.

Posisjonen har en verdi på nesten 31 millioner dollar, ifølge rapporten.

Put-opsjoner Put-opsjoner (salgsopsjoner) gir kjøperen rett til å selge de underliggende aksjene til innløsningskursen innen eller på bortfallsdagen.

Dersom en investor tror at aksjen skal falle i nærmeste fremtid, kan han kjøpe put-er. Faller aksjen som antatt, vil han kunne selge aksjen dyrere via opsjonsmarkedet enn i aksjemarkedet. Dette kan han gjøre ved å innløse opsjonene. Han krever da gjennom sin megler å få selge de underliggende aksjene til innløsningskursen, som på det tidspunktet vil være høyere enn markedskursen.

Dersom han ikke allerede eier aksjene, kan han realisere gevinsten ved å kjøpe aksjene i aksjemarkedet for så straks å selge dem til den høyere innløsningskursen. Imidlertid vil investoren som regel realisere gevinsten ved å selge put-en til en høyere kurs enn den han betalte. Premien på put-en endrer seg i motsatt retning av den underliggende aksjekursen.

Faller aksjen, stiger put-en i verdi og omvendt. Det potensielle tapet ved kjøp av put-er er også begrenset til opsjonspremien. Derimot kan investoren selge put-en før opsjonen blir verdiløs. Han kan dermed realisere tapet før det blir for stort. Kilde: Oslo Børs – Derivater

Øker shortposisjonene

Mange av aksjene i ARK Innovation er vekstaksjer med enormt potensial. Utfordringen er at selskapene i mange tilfeller ikke tjener penger og at inntjeningen ligger flere år frem i tid.

ARK-fondet har falt 7,2 prosent hittil i år og bare den siste måneden har 500 millioner dollar i verdier blitt borte i fondet.

Burry har advart mot dette i lang tid og er blant annet også short i Tesla – den største investeringen i ARK Innovation.

Mandagens rapport viser at Burry har økt shortposisjonen mot Tesla til 1,1 millioner aksjer fra 800.000 i første kvartal. Veddemålet er verdt 731 millioner dollar.

Burry var en av de første som investerte i GameStop i 2020. Det førte til en saga de fleste er kjent med, men Burry hoppet av toget før aksjen ble en meme-aksje på Reddit og gikk dermed glipp av 2.000 prosent oppgang.

– Det som skjer nå er unaturlig, sinnssykt og farlig, sa Michael Burry den gang om det som skjedde i GameStop-aksjen.