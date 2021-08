Kepler kutter kursmålet på Bouvet få dager før tallene kommer

Kepler Cheuvreux senker kursmålet på Bouvet-aksjen fra 70 til 60 kroner og opererer med en hold-anbefaling på aksjen.

Ifølge TDN Direkt tror tallknuserne at sammenligningstallene kommer til å bli tøffe, og begrunner det med en normalisering av driftskostnadene i etterkant av pandemien.

Meglerhuset forventer at rapporten vil gi viktig informasjon om hvordan prissettingen har utviklet seg. Kepler Cheuvreux beskriver lønnsposten som et viktig komponent for den fremtidige marginutviklingen.

«Vi senker vårt estimat for helårsresultatet 2021 med 3 prosent, men gjør bare mindre justeringer for påfølgende år. Vi endrer våre verdivurderingsparametere for å gjenspeile den økte risikoen for om selskapet oppnår sine marginer», skriver Kepler Cheuvreux i oppdateringen, ifølge TDN Direkt.

Onsdag ettermiddag omsettes aksjen for 56,70 kroner, ned 0,4 prosent.

Bouvet fremlegger sine kvartalstall 25. august.