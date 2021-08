Leverte god vekst tross cyberangrep

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Volue Er et digitalt grønt teknologiselskap som skal øke avkastningen og redusere klimautslippene for kunder i det europeiske kraftmarkedet

Ble startet i 2020 etter en sammenslåing av selskapene Powel, Scanmatic, Markedskraft og Wattsight, som tidligere lå under Arendals Fossekompani-paraplyen.

Tidligere Powel-sjef Trond Straume ble ansatt som konsernsjef i Volue. Hovedkontoret ligger i Oslo og selskapet har 500 ansatte. Det har over 500 ansatte og mer enn 2000 kunder i 44 land.

Arendals Fossekompani er største eier med 64 prosent av aksjene. Volue prises i dag til 6,9 milliarder kroner på Euronext Growth.

Teknologiselskapet Volue omsatte i andre kvartal for 233 millioner kroner, opp fra 217 millioner på samme tid i fjor. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger endte på 57 millioner, av dette utgjorde 69 prosent gjentagende inntekter. Sammenlignet med samme tid i fjor hadde SaaS (programvare som tjeneste, red. anm)-inntektene økt med 51 prosent fra 35 til 53 millioner.

Resultatet før skatt endte på minus 10 millioner kroner, mot et overskudd på 20 millioner på samme tid i fjor.

– Volue har levert 18 prosent vekst, justert for cyberangrepet, i et svært travelt kvartal, sier adm. direktør Trond Straume i en kommentar.

I mai ble selskapet utsatt for et cyberangrep. Tidligere i sommer varslet selskapet at det ventet en negativ effekt på omsetningen på mellom 25 og 35 millioner kroner som følge av angrepet.

Angrepet var et såkalt løsepengevirus («ransomware»), der hackere tar programvare som gissel ved å sperre selskapets tilgang til den. Det ble imidlertid ikke utbetalt løsepenger til gruppen bak angrepet.

Det resulterte likevel i en engangskostnad på 40 millioner kroner i kvartalet. Selskapet vil benytte seg av forsikringen de har for denne typen angrep, og håper å få mesteparten av forsikringsbeløpet, som har et tak på 20 millioner, utbetalt i løpet av fjerde kvartal.

I forbindelse med angrepet trakk selskapet i sommer guidingen for 2021.

– Vi gjentar målet om å omsette for 2 milliarder i året innen 2025, og vi ser gode underliggende resultater i 2021. Når vi ser tilbake på utfordringene vi hadde i andre kvartal er de håmdtert, og vi ligger i rute for resten av året, sa Straume om utsiktene fremover.