Økte omsetningen med 49 prosent

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

House of Control økte inntektene med 49 prosent i andre kvartal, til 40,5 millioner kroner, fra 27,2 millioner i samme periode i fjor. De gjentakende inntektene (ARR) økte med 54 prosent år-til-år, til 169 millioner, med en organisk ARR-vekst på 21 prosent.

Selskapet investerte også for å vokse videre i andre kvartal, og hevet blant annet arbeidsstyrken til 135 ansatte. Det siste året er antall ansatte mer enn doblet.

Til tross før økt omsetning og en break-even EBITDA i andre kvartal, tapte selskapet 15,7 millioner kroner før skatt i andre kvartal, mot et overskudd på 1,1 millioner i samme periode for ett år siden.

House Of Control Selskapet tilbyr programvareløsninger.

Det utvikler og selger SaaS-løsninger (software as a service).

Løsningene inkluderer komplett kontroll, som brukes til å administrere kontrakter og eiendeler, inkludert kontraktenes økonomiske implikasjoner for regnskap, budsjettering og rapportering.

Selskapet tilbyr også SaaS-applikasjoner for brukere av IFS, et Enterprise Resource Planning-system.

Løsningene er hovedsakelig fokusert på innkjøpsprosesser, leverandør- og B2B-kundekommunikasjon, og reise-, tids- og kostnadsstyring.

I april kjøpte House of Control Business Analyze for å kunne gi kundene brukervennlige dashbordløsninger. De ansatte i det kjøpte selskapet har blitt integrert i House of Control i løpet av kvartalet.

– Nysalget fortsatte i et sterkt tempo også i andre kvartal, støttet av både en større salgsstyrke og introduksjonen av nye produkter som Complete Procure. Organisk vekst og oppkjøp har løftet antallet aktive kundekontoer med mer enn 40 prosent det siste året til mer enn 1.600, og vi opprettholder høy prospekterings- og salgsaktivitet ut i andre halvår, sier adm. direktør Lasse Sten i House of Control.

– De rapporterte tallene, både inntekter og resultater, stemmer svært godt overens med våre planer og forventninger for hvordan selskapet skal utvikle seg, legger Sten til.

Selskapet gjentar det langsiktige målet om å bygge en ARR-base på 500 millioner kroner innen utgangen av 2025, med en EBITDA-margin på 40 prosent.

Les hele kvartalsrapporten her.