Zaptec, som utvikler ladesystemer for blant annet elbiler, leverte tidlig i juli en sterk kvartalsrapport for andre kvartal.

Selskapet hadde innkjøpsordre på 118 millioner kroner i andre kvartal, en økning på 150 prosent fra samme periode i fjor.

Nå har selskapet holdt presentasjon og Pareto Securities ser seg nødt til å øke sitt kursmål på aksjen til 80 kroner fra tidligere 75 kroner, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset gjentar kjøpsanbefalingen.

Det nye kursmålet impliserer et oppsidepotensial på 83 prosent fra dagens kurs på 43,52 kroner.

Meglerhuset skriver at det for andre gang må oppjustere deres estimater markant, hvor EBITDA-estimatene økes med 20-40 prosent for 2022-2023.

Økningen kommer etter at elbilladerselskapet avholdt en presentasjon på Rogaland Investor Forum, hvor vekstambisjonene for 2022-2023 viste en 70 prosent vekst pr. år, opp fra tidligere 35-50 prosent ved børsnoteringen.

«Selskapet nærmer seg første salg i Storbritannia og Tyskland, markeder som er i kraftig vekst med EV-salg opp 300 prosent på årsbasis. Her noterer vi at deres norske konkurrent Easee har gått skikkelig grep om markedet, og vi tror Zaptec vil følge etter», skriver meglerhuset og trekker frem at de ser et potensial for 1,5 milliarder kroner i omsetning innen 2023.