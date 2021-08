Tesla har lansert en splitter ny robot som går under navnet Tesla Bot.

Lanseringen fant sted i natt norsk tid på Teslas første kunstig intelligens-dag – AI Day.

Den menneskelige roboten skal hjelpe til med dagligdagse, kjedelige og repetitive oppgaver, som å støvsuge, handle dagligvarer og så videre. Den skal imidlertid også kunne brukes til å utføre farlige oppgaver, så man slipper å utsette mennesker for unødig fare.

Målet er å få arbeidskostnadene i verden ned ved å erstatte repetitive oppgaver som kun mennesker kan gjøre i dag, med roboter.

– Roboten er programmert til å være vennlig, naturligvis, navigere gjennom en verden av mennesker og eliminere farlige, repetitive og kjedelige oppgaver, sa Musk under presentasjonen.

Tesla-robot, Tesla Bot, Elon Musk lanserer menneskelig robot som skal hjelpe til med dagligdagse, kjedelige, repetitive oppgaver Foto: Tesla

Lav og treg

Roboten, som går under kodenavnet Optimus, er basert på samme chiper og sensorer som Teslas biler bruker til selvkjøring.

Den menneskelignende maskinen er 1,72 meter høy, kan gå i maks 8 km/t og har en skjerm som ansikt som viser informasjon.

– Den er treg nok til at man kan løpe fra den og lav nok til at alle er sterkere enn den, spøkte Musk fra scenen.

Tesla-robotens sensorer Foto: Tesla

Autopilot-kameraene monteres i robotens hode og skal kunne bære rundt 20 kg, løfte rundt 70 kg og veier selv 56 kg.

Robot-lanseringen kommer i kjølvannet av at selvkjøringssystemene i Tesla-bilene nå granskes av amerikanske myndigheter etter flere ulykker.

Showmanship

Musk understreker at roboten i utgangspunktet ikke er tiltenkt å bistå med Teslas produksjon, men at Tesla jobber med datamaskinene som trengs for roboter, så det gir mening for selskapet å produsere dem.

– Den bør kunne gå til butikken og handle basert på en handleliste, den type ting, sier Musk.

Tesla Bot er nok et eksempel på Musks showmanship – han liker å imponere, briljere og vise frem fremtidsrettede prosjekter. Det er imidlertid ikke alltid slik at alle prosjektene får gjennomslag.

På Teslas Autonomy Day i april 2019 sa Musk for eksempel at selskapet ville ha en million selvkjørende robottaxier på veien i 2020. Robottaxiene har vi ennå til gode å se.