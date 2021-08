OnlyFans fjerner seksuelt innhold

OnlyFans annonserte torsdag 19. august at det kommer et forbud mot seksuelt eksplisitt innhold, skriver Ars Technica. Dette vil påvirke en stor mengde brukere og eksisterende innhold. Nakenhet skal fortsatt være lov, men det er foreløpig ikke laget en tydelig skillelinje på hva som blir lov og ikke.

Bakgrunnen for forbudet kommer fra at selskapet vil blidgjøre betalingsbehandlere, som ikke er villig til å samarbeide med OnlyFans på bakgrunn av det seksuelle innholdet.

Plattformen så en ekstrem økning i inntekter under pandemien, hvor selskapet fikk over 130 millioner nye betalende brukere, melder The Guardian.

Det er rettet stor kritikk mot OnlyFans, som nå går i mot sexarbeiderne som gjorde plattformen til det den er i dag. Selskapet mener de har mye forskjellig innhold , men det er det seksuelt eksplisitte innholdet som utgjør brorparten.