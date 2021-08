CSAM utvider toppledelsen og intensiverer vekstplanene

CSAM Health Group utvider toppledelsen og har ansatt Kjetil Skogen som ny HR-direktør fra 1. september. I tillegg vil Anna-Karin Østlie bli en av to konserndirektører for selskapets forretningsområder fra 1. oktober, ifølge en melding fra selskapet.

Østlie kommer fra posisjonen som leder for Mastercard Payment Services Norway, og hadde ansvaret for 100 ansatte, samt for å levere kritisk infrastruktur til helseregioner.

CSAM Health Group Selskapet tilbyr e-helseløsninger i Norden.

Det gir programvareløsninger innen medisinsk bildebehandling, diagnose, kvinners helse, medisinering, ambulansetjenester og graviditet.

Adm. direktør er Sverre Flatby og hovedkontoret ligger i Oslo.

Selskapet har også gjort fire nye oppkjøp siden desember 2020, og CSAM er i ferd med å styrke seg utenfor Norden. I tillegg til vekst på eksisterende områder har selskapet også etablert det nye forretningsområdet Health Analytics gjennom oppkjøpet av MedSciNet i mai.

CSAM styrker dermed organisasjonen og intensiverer arbeidet med innlemming av en rekke nyervervede selskaper.

– Vi opplever betydelig vekst både i antall kunder, produkter og ansatte, og under Anna-Karins ledelse ønsker vi nå å samle fem av CSAMs produktsegmenter. Det nye forretningsområdet vil omfatte Connected Healthcare, Medical Imaging, Women & Children’s Health, Medication Management og LIMS, sier adm. direktør Sverre Flatby i en børsmelding.

CSAM ønsker å ta større markedsandeler i nisjeløsninger innen e-helse i Europa, og veksten er i tråd med planen, ifølge meldingen.