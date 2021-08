Apple-håndbok med personlig melding fra Steve Jobs solgt for 7 mill.

Du synes kanskje 700.000 kroner for en stasjonær Apple-maskin er mye penger, men da har du ikke sett hvor mye håndbøkene går for.

Boston-baserte RR Auction solgte torsdag en håndbok til Apple II-datamaskinen fra slutten av 70-tallet for svimlende 787.484 dollar – eller like over 7 millioner kroner etter dagens kurs.

Prisen sjokkerer, men kan forklares. Datamaskinens 196-sider store manual er nemlig signert av Apple-guru, patriark og i manges øyne guddom: Steve Jobs.

Personlig melding

«Julian, din generasjon er den første som vil vokse opp med datamaskiner. Gå og forandre verden! steven jobs, 1980», står skrevet på siden før innholdsfortegnelsen i håndboken.

Den ble også signert av Mike Markkula, en av de tidligste investorene og direktørene i Apple, da de to var på promoteringsreise i Storbritannia. Mottakeren var Julian Brewer, sønn av en medarbeider i Apple på den tiden.

Steve Jobs med sjelden signatur. Foto: RR Auctions

– Jeg satt på soverommet mitt da far ropte meg ned for å møte noen gjester. Til min overraskelse var det Steve Jobs og Mike Markkula. Jeg forsto først senere hvor sjeldent det var at Jobs signerte noe som helst, sier Brewer ifølge en pressemelding.

For allmennheten

Apple II ble lansert i 1977 og var det som skulle bli selskapets første produkt med suksess.

Eplemaskinen er av mange ansett som en av de første datamaskinene som ble produsert for allmuen. Noe av grunnen kommer av datamaskinens regneark, VisiCalc, som gjorde maskinen populær i finansmarkedet.

Jim Irsay, eier av det amerikanske fotballaget Indianapolis Colts, vant budrunden.

– Når vi tenker på de største, mest innovative hodene de siste to tiårene, må Steve Jobs inkluderes blant dem, sier Irsay i pressemeldingen.

RR Auction solgte flere andre artikler relatert til Jobs og Apple, inkludert et signert brev fra Jobs der han ironisk skriver: «Jeg er redd jeg ikke skriver autografer». Det ble solgt for 479.939 dollar – nær 4,3 millioner kroner.