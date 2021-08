Pexip-sjefen går på dagen

Odd Sverre Østlie, tidligere adm. direktør i Pexip, forlater selskapet på dagen.

– Vi har forskjellig syn på veien videre, sier Michael Sagen, styreleder i selskapet, i en børsmelding.

I samme åndedrag benytter han også muligheten til å takke for arbeidet som er gjort og legger ikke skjul på at Østlie har sørget for vekst i sin tid som toppsjef.

Pexip har i dag utnevnt Øystein Hem, finansdirektør i selskapet, som midlertidig adm. direktør i selskapet.

Østlie vil være tilgjengelig for selskapet i tiden fremover.

– Vi har bygget en eksepsjonell plattform. Kort sagt har jeg ekstremt stor tro på Pexips fremtid, sier Østlie i børsmeldingen.

Sagen understreker at Hem og resten av teamet vil sørge for at målene på årlige tilbakevendende inntekter på 300 millioner dollar innen avslutningen av 2024, er innenfor rekkevidde.