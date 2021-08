Sterk digital vekst

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl 9.30

Polaris Media fortsetter veksten i digitale abonnement, og løftet driftsinntektene fra 844 millioner i andre kvartal i fjor til 917 millioner kroner i samme periode i år.

Antallet digitale abonnement steg fra drøyt 86.100 i andre kvartal 2020 til nesten 106.000 i samme periode i 2021, tilsvarende en vekst på 23 prosent. Andel digitale abonnement har økt fra 36 til 43 prosent.

Antall daglige brukere på mobil har økt fra 919.000 til 977.000 siden andre kvartal 2020.

Samtidig kommer nå veksten i digitale annonseinntekter, og sammen med fortsatt vekst i distribusjonsinntektene gir dette et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 112 millioner, opp fra 88 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

– Et sterkt kvartal

– Vi har lagt bak oss et sterkt andre kvartal. Særlig er annonsemarkedet i klar bedring for mediehusene både i Norge og Sverige, sier konsernsjef Per Axel Koch i en kommentar.

Han trekker også frem at konsernet ble større i andre kvartal.

– Vi er svært fornøyde med at vi har doblet eierandelen i Stampen Media til 70 prosent til en fordelaktig pris på 258 millioner svenske kroner. Vi ser også at fremgangen til Stampen Media fortsetter i andre kvartal, fortsetter Koch.

Polaris Media (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 916,9 844,0 Driftsresultat (EBIT) 61,0 33,4 Resultat før skatt 32,5 67,9 Resultat etter skatt 24,5 63,3