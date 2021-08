Mandag la Volue frem tallene for andre kvartal som viste god vekst til tross for at selskapet ble utsatt for et cyberangrep i mai. Omsetningen økte med syv prosent, til 233 millioner kroner, men resultatet før skatt endte med et underskudd på 10 millioner, sammenlignet med et overskudd på 20 millioner i fjor.

– Volue har levert 18 prosent vekst, justert for cyberangrepet, i et svært travelt kvartal, sier adm. direktør Trond Straume i en kommentar til kvartalstallene.

I forbindelse med cyberangrepet trakk selskapet guidingen for 2021, men Straume gjentar målet om å omsette for 2 milliarder i året innen 2025.

Volue Er et digitalt grønt teknologiselskap som skal øke avkastningen og redusere klimautslippene for kunder i det europeiske kraftmarkedet

Ble startet i 2020 etter en sammenslåing av selskapene Powel, Scanmatic, Markedskraft og Wattsight, som tidligere lå under Arendals Fossekompani-paraplyen.

Tidligere Powel-sjef Trond Straume ble ansatt som konsernsjef i Volue. Hovedkontoret ligger i Oslo og selskapet har 500 ansatte. Det har over 500 ansatte og mer enn 2000 kunder i 44 land.

Arendals Fossekompani er største eier med 64 prosent av aksjene. Volue prises i dag til 6,9 milliarder kroner på Euronext Growth.

I etterkant av kvartalspresentasjonen har meglerhuset Arctic Securities kappet kursmålet på Volue-aksjen med 10 kroner, til 70 kroner, fra tidligere 80, men opprettholder fortsatt en kjøpsanbefaling, melder TDN Direkt.

Mandag stengte Volue-aksjen på 45,8 kroner, så Arctic ser dermed en oppside på drøyt 53 prosent med det nye kursmålet på 70 kroner, ned fra den tidligere oppsiden på 75 prosent med 80 som kursmål.

Meglerhuset peker på at Volue leverte et driftsresultat som var lavere enn forventet i andre kvartal, etter at cyberangrepet påvirket både inntektene og resultatet.