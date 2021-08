Nederlendere kjøper opp norsk startup

Det nederlandske selskapet Clevr har kjøpt det norske startupselskapet Digitread, opplyser selskapet i en pressmelding tirsdag. Digitread driver med systemintegrasjon av Product Lifecycle Management (PLM) og samarbeider tett med Siemens.

PLM er prosessen med å administrere et produkt og data fra konsept gjennom design, produksjon, service og overlevering. Ved hjelp av overvåkingsverktøy formidler de detaljerte digitale historier om produkter til ledere, slik at de kan øke bærekraften, identifisere svakheter, utføre forebyggende vedlikehold, forfine produktytelse eller informere dem om hvordan de bygger nye produkter. Ifølge Clevr er PLM-industrien god for 26 milliarder dollar i året.

Støtte av private equity-investorer

Oppkjøpssummen er foreløpig ukjent, men avtalen blir finansiert av Clevers majoritetsaksjonær, det London-baserte Volpi Capital. Volpi Capital er private equity-investorer som støtter teknologidrevne tjenester, og har erfaringer fra å drive vekst gjennom internasjonal ekspansjon og å bygge opp selskaper.

CLEVR Holder til i Amersfoot i Nederland

Opererer i 17 land og har 230 ansatte

Er en leverandør av løsninger med low-code eller no-code Software-with-a-Service (SWAS)

Leverer til over 400 kunder, inkludert Continental, Siemens, Rituals, Nutricia og T-Systems

Volpi Capital har støttet Clevrs kjøp-og-bygg-strategi siden 2019.

Med oppkjøpet håper Clevr å øke eksponeringen geografisk og vertikalt innen industri-, produksjons-, marine- og energibransjen.

– Digitread lar oss kombinere PLM-rockestjerner med Clevrs lavkodede Mendix-mestere, sier adm. direktør Angelique Schouten i Clevr.

– Vi vil kombinere Digitreads high-touch-tilnærming med Clevrs høyteknologiske ekspertise og hjelpe produksjonsbedrifter over hele verden med å fullføre sine digitale transformasjoner ved å tilby hylleløsninger og høyt spesialiserte konsulenttjenester, sier Schouten videre.

Digitreads holder til i Sandvika i Bærum, men har også kontorer i Tyskland og Litauen, og skal ha over 100 kunder. Blant annet Kongsberg, Nexans og OneSubsea.

– Alle i Digitread er begeistret for å kunne jobbe sammen med Clevr, sier adm. direktør Magnus Normann i Digitread.