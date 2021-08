Visa blar opp 1,3 millioner kroner for digitalt bilde

CryptoPunk er en serie av digitale avatarer som ble gitt ut gratis for alle med en ethereum-kryptolommebok.

Nå har Visa kjøpt en av punkerne, nummer 7610 for å være presis, for 150.000 dollar i form av 49,5 ether, skriver Bloomberg.

Bildet er en såkalt NFT - en Non Fungible Token - som betyr at det er lagret på en blockchain, som sertifiserer et digitalt aktivum for å være unikt og derfor ikke utskiftbart.

NFT-er brukes til å representere en rekke dataelementer som lyd, bilde og video, og fungerer ved å gi et eierskap til filen.

NFT: enkelt forklart Non-fungible token: digitalt eierskapsbevis knyttet til en digital gjenstand

Bruker blockchain-teknologi for å sikre at gjenstanden er unik og ikke-piratkopierbar

Ofte knyttet til kunstverk

Den dyreste NFTen var til et kunstverk av en digital kunstner kalt Beeple. Den ble solgt på auksjon til 69 millioner dollar.

«Vi tror at NFT-er vil spille en viktig rolle i fremtiden til detaljhandel, sosiale medier, underholdning og handel,» skriver Visas kryptosjef Cuy Sheffeld i et blogginnlegg på selskapets sider.

CryptoPunk-bildene har steget kraftig i pris etter at de ble lagt ut gratis i 2017 av Larva Labs. Den dyreste «CryptoPunk-en» ble solgt hos Sotheby's for 11,8 millioner dollar. Prisene har i tillegg økt siden Visa-kjøpet, og den billigste ligger nå ute for om lag 225.000 dollar, ifølge Bloomberg.