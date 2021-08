Lavere lønnsomhet for IT-konsulenter

I andre kvartal hadde IT-konsulentselskapet Bouvet en omsetning på 676 millioner kroner, mot 596,1 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet falt imidlertid fra 85,2 til 83,8 millioner kroner. Nedgangen skyldes at driftskostnadene økte med nesten 16 prosent. Driftsmarginen var dermed ned fra 14,3 til 12,4 prosent.

I kvartalsrapporten skriver Bouvet at personalkostnadene økte som følge av at gjennomsnittlig antall medarbeidere har økt, i tillegg til en generell lønnsvekst på 3,6 prosent over de seneste 12 månedene.

Selskapet trekker også frem at fjorårets personalkostnader ble positivt påvirket med 7 millioner kroner som følge av redusert sats for arbeidsgiveravgift.

Høy etterspørsel

Når det kommer til utsikter fremover skriver Bouvet at selskapet rekrutterer kontinuerlig, i sterk konkurranse med andre aktører, for å sikre god leveransekapasitet i et marked med høy etterspørsel.

– Vi fortsetter vår positive utvikling i kvartalet. Vi kan igjen se tilbake på et kvartal med solid vekst i omsetningen, fortsatt høy lønnsomhet, og igjen et kvartal hvor vi får mange nye Bouvet’ere med på laget. Med slik utvikling er jeg rett og slett stolt av resultatene alle Bouvet’ere er med å skape, sier konsernsjef Per Gunnar Tronsli i Bouvet i meldingen.

Bouvet (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 676,0 596,1 Driftsresultat 83,8 85,2 Resultat før skatt 82,7 83,9 Resultat etter skatt 64,5 65,5