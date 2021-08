Kraftig vekst for anbudsselskap

Mercell leverer digitale anbudstjenester som kan brukes både av offentlige innkjøpere og av leverandører. I andre kvartal økte selskapet omsetningen fra 68,5 til 170,3 millioner kroner. Det tilsvarer en vekst på 149 prosent.

Ved utgangen av kvartalet hadde Mercell årlig gjentakende inntekter (ARR) på 770 millioner kroner, som er 158 prosent høyere enn i fjor. Organisk var ARR-veksten på 21 prosent.

Høy vekst er noe investorene definitivt forventer av Mercell. Selskapet har mål om en omsetning på 2,4 milliarder kroner i 2025, med en tilhørende EBITDA-margin på over 40 prosent.

– Tok store skritt

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på nærmere 9 millioner kroner, mens i fjor var det underliggende driftsresultatet på minus 2,1 millioner kroner.

– Mercell tok store skritt fremover i andre kvartal. Vi satte på plass 'siste puslespillbit' i Norden med oppkjøpet av Cloudia i Finland, gjennomførte to mindre oppkjøp i Nederland og Danmark, og fortsatte vår organiske vekst. Etter å ha fullført seks oppkjøp over i fjor vil hovedfokuset vårt i andre halvår være på vellykket integrasjon av de oppkjøpte selskapene og lønnsom vekst for eksisterende virksomhet, sier konsernsjef Terje Wibe.

Mercell Holding (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 170,3 68,5 Driftsresultat -60,6 -1,7 Resultat før skatt -125,1 -5,5 Resultat etter skatt -123,6 -4,6