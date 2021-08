Sterk vekst for Play Magnus i andre kvartal

Sjakkselskapet Play Magnus, med sjakktoppspiller Magnus Carlsen på eiersiden, endte andre kvartal med et underskudd før skatt på 5,0 millioner dollar, ned fra et underskudd på 2,5 millioner i tilsvarende kvartal året før.

Det kommer frem i selskapets resultatrapport onsdag.

Inntektene økte dog med 178 prosent til 5,1 millioner dollar, mot 1,8 millioner i samme periode 2020.

– E-læring har vært vårt raskest voksende segment, og vi har foreløpig kun nådd ut til en brøkdel av det totale markedet, kommenterer administrerende direktør Andreas Thome i rapporten.

Samtidig med kvartalsfremleggelsen melder selskapet også om oppkjøpet av amerikanske Silver Knights, som selskapet venter skal bidra med en omsetning på 750.000 dollar.

– Vi fortsetter å investere i e-læring gjennom lanseringen av Chessable Classroom, et verktøy som legger til rette for sjakkcoaching i et engasjerende nettmiljø. Kombinert med oppkjøpet av det amerikanske sjakklæringsselskapet Silver Knights, ser vi frem til å gjøre det mulig for flere vokse og barn rundt om i verden å lære seg sjakk, kommenterer Thome.

Oppjusterer guiding

Play Magnus Group øker ifølge rapporten guidingen for ordreinngang i 2021 til 23-25 millioner dollar grunnet sterkt utvikling i første halvår og positive utsikter for resten av året. Den forrige guidingen var 21-23 millioner dollar.

VEKST: Sjakkspiller Magnus Carlsens selskap Play Magnus økte omsetningen med 178 prosent mot tilsvarende kvartal året før. Foto: Heiko Junge/NTB

I andre kvartal 2021 hadde Play Magnus Group i gjennomsnitt 60.600 betalende brukere, opp fra 31.800 i samme periode i fjor, opplyses det. Gjennomsnittlig inntekt per betalende bruker var 16,4, dollar, opp fra 14,5 dollar i andre kvartal 2020.

I løpet av kvartalet har Play Magnus Group investert i ulike vekstinitiativ, som utvikling av Meltwater Champions Chess Tour, kjøp av kringkastingsrettigheter og ansettelse av flere utviklere til de digitale tjenestene. Dette var ifølge rapporten medvirkende til at selskapet hadde et negativt justert driftsresultat før ned- og avskrivninger (EBITDA) på minus 3,5 millioner dollar i andre kvartal.

