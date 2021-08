Betydelig vekst for Xplora i andre kvartal

Teknologiselskapet Xplora Technologies, som selger smartklokker for barn, endte andre kvartal med en totalomsetning på 93,4 millioner kroner, en klar oppgang fra 24,2 millioner i tilsvarende kvartal året før.

Inntektsveksten kommer ifølge rapporten som følge av en sterk organisk vekst, samt sammenslåing av Xplora Mobile Holding.

Økt klokkesalg

«Gjennom første kvartal 2021 har den viktigste driveren av Xploras inntekter vært inntekter fra salgsveksten av smartklokker for barn. Fra andre kvartal 2021 utgjør serviceinntektene en betydelig andel av konserninntektene fra mobilabonnement i Norden,» skriver toppsjef Sten Kirkbak i rapporten.

Xplora solgte 79.000 smartklokker i kvartalet, mot 28.000 i tilsvarende kvartal 2020. Mobilabonnenter økte med 18 prosent til 94.000 kunder.

Selskapet leverte sitt andre kvartal noensinne med positivt driftsresultat, men endte med et resultat før skatt på minus 12,8 millioner kroner. Til sammenligning endte selskapet med et underskudd på 10,6 millioner i samme kvartal året før.

Xplora Technologies selger smarttelefoner for barn. Funksjonaliteten er enkel og klokken brukes hovedsakelig til å ringe med, ta enkle bilder samt at den har funksjoner som en skritteller som kan gi brukeren belønning i form av mynter når man har vært aktiv.

Myntene kan deretter veksles inn i goder som spill og filmer hvis man har toppabonnement.

For foreldrene inneholder klokken også en sporingsfunksjon så man kan få en kombinasjon av trygghet for foreldre og frihet for barna.

Xplora Technologies (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Omsetning 93,4 24,2 Driftsresultat 1,4 -8,5 Resultat før skatt -12,8 -10,6 Resultat etter skatt -12,8 -10,6