Klar for oppstart: – Vi er godt posisjonert

Bergen Carbon Solutions gikk med et tap på 11,8 millioner kroner i første halvår, mot et underskudd på 1,7 millioner i tilsvarende periode i fjor, viser selskapets halvårsregnskap.

Det økte underskuddet skyldes ifølge selskapet planlagt bemanningsvekst, flytting til nye lokaler og noteringen på Euronext Growth 19. april.

Bergen Carbon Solutions (Mill. kr) 1. H./21 1. H./20 Driftsinntekter 0,1 0 Driftsresultat –11,8 –1,7 Resultat før skatt –11,8 –1,7 Resultat etter skatt –11,8 –1,7

Selskapet opplyser at det fortsetter utviklingen av en modulær produksjonsenhet for karbonnanofiber (CNF), og at en kommersiell utvidelse av organisasjonen er underveis.

«Første halvår var en travel og vellykket periode med kapitalforhøyelser, notering på Euronext Growth, stødig progresjon mot installasjon av den første CNF-enheten i første kvartal av 2022, oppskalering av teknisk og kommersiell organisasjon samt at vi inngikk flere viktige intensjonsavtaler med potensielle tier-1-kunder», kommenterer adm. direktør Jan B. Sagmo i rapporten.

Den første CNF-enheten skal fullføres ved produksjonsanlegget på Flesland, og modulen skal plasseres hos avfallshåndteringsselskapet BIR i Bergen-området i første kvartal neste år.

«Vi gjennomførte en vellykket notering på Euronext Growth og har mottatt sterk interesse fra kapitalmarkedet. Med en kontantbalanse på mer enn 100 millioner kroner, et produkt klart for kommersiell anvendelse, en solid pipeline og stor markedsinteresse, er vi godt posisjonert til å ekspandere og begynne vår kommersielle drift», sier Sagmo.