Teknologiselskapet Mintra fokuserer på digital læring og har i dag lansert et nytt sikkerhetskurs for sjøfolk under navnet NEMO.

STCW-kurset (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) er eksklusivt tilgjengelig kun på Mintra Marketplace.

Kurset er laget av USA-baserte Northeast Maritime Institute – College of Maritime Science.

På kurset går man gjennom simuleringer som gjør at man ikke lenger behøver en gjennomgang om bord på skip i etterkant som man tidligere måtte.

Emmanolia Kolias, salgsdirektør Marketplace Mintra Foto: Mintra

Har man gjennomgått kurset vil man anses som ferdig utlært universelt og skal aksepteres over store deler av verden.

– Det er umulig å overdrive hvor monumentalt steg fremover dette er for internasjonal sjøfareropplæring, sier Emmanolia Kolias, salgsdirektør for Marketplace.

For å lese om alle kursene kan du lese resten av børsmeldingen her.

Marketplace blir brukt av 3.600 selskaper, 13.000 administratorer og det er mer enn 80 tilbydere på siden som tilbyr 2.000 kurs.