Arribatec mangedoblet inntektene

I andre kvartal 2021 omsatte Arribatec Group for 104,4 millioner kroner, opp fra 30,6 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Selskapet fikk et EBITDA-resultat på på 1,8 millioner kroner, mot 3 millioner kroner i andre kvartal 2020. EBIT-resultatet endte på minus 6,2 millioner kroner, mot et positivt resultat på 1,8 millioner kroner for et år siden.

Resultat før skatt var på minus 7,1 millioner kroner, mot et overskudd på 1,3 millioner kroner året før.

– Andre kvartal 2021 var nok en travel periode for Arribatec med solid omsetningsvekst, integrering av de oppkjøpte selskapene og betydelige forretningsutviklingsinitiativer på tvers av organisasjonen. Vi har også inngått flere viktige kontrakter med gjentakende inntekter, noe som gir en solid plattform for videre vekst og utvikling, sier Arribatec-sjef Per Ronny Stav i en melding.

De gjentakende inntektene (RR) endte på 37,8 millioner kroner i kvartalet.

Ved utgangen av andre kvartal 2021 hadde selskapet 78,6 millioner kroner i kontanter.

Arribatec Group (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 104,4 30,6 Driftsresultat -6,2 1,8 Resultat før skatt -6,6 1,7 Resultat etter skatt -7,1 1,3