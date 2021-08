Sikret cruiseinntekter på 200 mill.

I løpet av første halvår omsatte teknologiselskapet Vow for 201,4 millioner kroner, mot 247,8 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor. Driftsresultatet endte på 6,6 millioner, ned fra 14,1 millioner i fjorårets første halvdel.

Vow Vow, tidligere Scanship Holding, utvikler og leverer løsninger for avfallshåndtering og avløpsrensing til markeder over hele verden.

Selskapet tilbyr løsninger som rensing av avløpsvann og prosessering av mat- og industriavfall.

Har hovedkontor i Oslo, og adm. direktør er Henrik Badin.

Halvåret endte med et nettotap på 400.000 mot 27,1 millioner i fjor.

– Standhaftigheten til cruiseprosjektene er det som er oppsiktsvekkende ved denne rapporten, i løpet av første halvår har cruisekunder sikret oss inntekter for 200 millioner, med opsjoner på 135 millioner kroner. Når skipene gradvis tas ut i arbeid venter vi at også aftersales skal ta seg opp, sier adm. direktør Henrik Badin i en kommentar.

Av de 200 millionene fra cruise sto ettersalg for en omsetning på 18 millioner i første halvår, ned fra 39 millioner på samme tid i fjor. Driftsresultatet for forretningsområdet endte på minus 1,1 million kroner.

Den landbaserte virksomheten omsatte for 33 millioner i første halvår og endte med et driftstap på 16 millioner kroner, dette er en kraftig nedgang sammenlignet med fjoråret. Da beløp inntektene i landbasertindustri seg til 48 millioner kroner, og et tap på 7 millioner.

Ordrereserven var pr. første halvår på 1,1 milliarder kroner, og gir visibilitet godt inn i 2024/2025.

Vow (Mill. kr) 1. H./21 1. H./20 Driftsinntekter 201,4 247,8 Driftsresultat 6,6 14 Resultat før skatt -04, 27,1 Resultat etter skatt -0,4 27,1

I løpet av sommeren har selskapet blant annet sikret seg en seriekontrakt på avfalls- og avløpsrensesystemer til en serie på ti cruiseskip, verdt om lag 230 millioner kroner.

I løpet av halvåret har selskapet også gjort et gjennombrudd innen landbasert industri, i tillegg ble datterselskapet notert Vow Green Metals på Euronext Growth 12. juli.

Hittil i år er Vow-aksjen ned 3 prosent. Ved børsslutt onsdag sto aksjen i 35,26 kroner.