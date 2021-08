Pareto Securities tar opp dekning av Next Biometrics med en kjøpsanbefaling, og et kursmål på 11 kroner, ifølge TDN Direkt.

Det impliserer en oppside på ytterligere 54 prosent trass i at aksjen har gått 214 prosent hittil i år. I dag stiger aksjen 13,2 prosent etter Paretos analyse.

Pareto Securities skriver at selskapet tilbyr store fingeravtrykkssensorer for høysikkerhetsbehov i et marked som ventes å nå 2,5 milliarder dollar innen 2024.

«Selv om selskapet har en historie med brutte løfter har en ny ledelse kommet på plass og omstillingen er godt på vei. Selskapet har siden den gang klart 19 design-wins, sikret partnerskap med industriledere og nådd deres ambisjoner om kostnadskutt før plan», skriver Pareto.

Next Biometrics Group Utvikler av fingeravtrykkssensorer med hovedkontor i Oslo.

Adm. direktør er Peter Heuman.

Største aksjonær er det svenske privateide investeringsselskapet Greenbrigde Partners.

Next Biometrics leverte tall for andre kvartal for en drøy uke siden som viste at topplinjen falt, men enda større kostnadskutt reduserte underskuddet i andre kvartal.

Selskapet har signert avtaler i hytt og vær den siste tiden, og sist ut er en samarbeidsavtale med San Fransisco-selskapet Paravision, som blant annet utvikler teknologi for ansiktsgjenkjenning.

Bare i august har både Torstein Tvenge og Hans Herman Horn flagget over fem prosent i selskapet.