Sparker sjefen dager før tallslipp

Styret i PatientSky Group har ansatt Kristian Ikast som ny adm. direktør, opplyses det i en melding fredag.

PatientSkys tid på børs har vært et sorgens kapittel. Siden debuten på Euronext Growth i oktober i fjor er aksjen ned 58 prosent. Fra nyttår er kursutviklingen enda mer begredelig med et fall på 73 prosent.

Ikast overtar for Johan Zetterström, med umiddelbar virkning. Zetterström fikk dermed bare et år i sjefsstolen.

Ekspansjon

Zetterström ble selv headhuntet til sjefsrollen i fjor høst, for å lede PatientSkys internasjonale ekspansjon.

Han ble hentet fra cloud computing-selskapet Salesforce i september. Tidligere var han rådgiver i private equity-selskapet EQT.

«Han ble headhuntet, og det er hans erfaring med å vokse internasjonalt som har gjort ham aktuell for jobben», sa Melin til Finansavisen. Patientsky skriver i dagens børsmelding at Zetterströms avgang understrekes med styrests ambisjon for nettopp akselerert internasjonal vekst.



I juli måtte selskapet nedjustere guidingen som følge av forsinkelser og svakere inntektsutvikling. Første september skal selskapet legge frem sitt resultat for andre kvartal.

«Endringen understreker styrets ambisjoner for ytterligere og raskere internasjonal vekst», heter det fra selskapet nå.

«Lederskiftet kommer som følge av at styret mener det er behov for et taktskifte fremover. Vi har nylig omorganisert for å utnytte potensialet vårt for internasjonal vekst. Kristian Ikast har hatt en viktig rolle i dette, og det er naturlig at han nå kommer inn og tar ansvaret for å implementere den strategien vi har lagt,» skriver grunnlegger og styreleder Jesper Melin Ganc-Petersen i en epost fredag ettermiddag.

Finansavisen har forsøkt å komme i kontakt med Ganc-Petersen for flere kommentarer.

FA har også forsøkt å få kontakt med Zetterström, som har kommentert til DN at det «bare er å lese mellom linjene» som svar til om han ble sparket.

Ikast sitter i styret i PatientSky Group i dag.

Styret retter samtidig en takk til Zetterström for hans bidrag i forbindelse med selskapets notering på Euronext Growth i oktober i fjor.

«Vi ønsker ham alt det beste fremover», sier PatientSky-styreleder og -gründer Jesper Melin i meldingen.

Melin forklarer videre at med ny adm. direktør på plass, så vil selskapet skalere opp i et raskere tempo, for å forsikre at selskapets strategi om internasjonal vekst implementeres og gjennomføres.