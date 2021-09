Toyota stanser selvkjørende busser etter Paralympics-påkjøring

Under De olympiske og paralympiske leker i Tokyo 2020 har Toyota tilbudt en

Tjenesten er nå midlertidig stanset og bussene er parkert etter påkjørselen av en synshemmet paralympisk utøver, skriver The Guardian.

Den japanske judo-utøveren Aramitsu Kitazono ble truffet av en av Toyotas e-Palette busser da han skulle krysse over ved et gangfelt, samtidig som bussen skulle kjøre ut av et kryss.

Kitazono har pådratt seg kutt og blåmerker etter ulykken, og måtte trekke seg fra lekene.

Bilprodusenten har beklaget seg sterkt i pressen, og Toyotas toppleder Akio Toyoda har beklaget seg personlig ovenfor Kitazono.

– Vi beklager så meget at ulykken har ført til bekymring hos folk. Dette viser at det enda ikke er realistisk med selvkjørende biler på vanlige gater, sa Toyoda ifølge The Guardian.



De olympiske og paralympiske lekene i Tokyo har vært tema for mye diskusjon, særlig da byen nådde nye smitterekorder under OL. Nær halvparten av Japans befolkning ønsket at lekene skulle bli avlyst i forkant.

Som hovedsponsor holdt Toyota en usedvanlig lav profil under OL, og droppet blant all OL-relatert TV-reklame under lekene. I tillegg droppet selskapets ledelse å møte opp på åpningsseremonien. Japansk media spekulerte i om avgjørelsen ble tatt fordi bilprodusenten fryktet negative assossiasjoner med lekene.