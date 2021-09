Hadde null i omsetning, men venter inntektsboom om ett år

Se kvartalspresentasjonen her.

DLT hadde ingen driftsinntekter i andre kvartal og heller ingen driftsinntekter i andre kvartal i fjor, siden selskapets transformasjon og inntektsgenererende Filecoin-prosjekt ble kunngjort etter kvartalet var ferdig. Finansinntektene kom derimot inn på 3,7 millioner dollar, mot 0,3 millioner dollar i fjorårets andre kvartal.

Til tross for mangel på penger inn venter selskapet å generere driftsinntekter på 7-13 millioner dollar i løpet av de neste 12 månedene, forutsatt at Filecoin-prisen holder seg over 50 dollar.

I tillegg venter selskapet finansinntekter på 18-21 millioner dollar i perioden.

Det ga et resultat før skatt på 2,12 millioner dollar mot et underskudd i andre kvartal i 2020 på 1,03 millioner dollar.

DLT Teknologiselskap som fokuserer på utvikling, drift og støtte av blokkjeder.

Selskapet søker å identifisere prosjekter, team og selskaper innen desentralisert økonomi og støtte åpen kildekode for offentlig distribuert ledger-teknologi.

Selskapets strategi er å fokusere på blockchain og desentraliserte plattformer, protokoller, børser og wallets.

Adm. direktør er Thomas Christensen.

«Andre kvartal markerte begynnelsen på en ny æra for DLT. Kunngjøringen om Filecoin-prosjektet er et godt eksempel på verdiskapning av teknologiutvikling og vi ser frem til å rapportere om den raskt voksende inntektsutviklingen. For å underbygge dette endrer vi navn til DLTx», sier adm. direktør Thomas Christensen i en børsmelding.

Etter utgangen av andre kvartal inngikk DLTx i samarbeid med DSM Tech Enterprises en avtale med Genesis Global Capital for å etablere File Storage Partners. Det skal utvikle et lagringsanlegg for Filecoin (FIL) i USA ved bruk av en ny multi-signatur wallet. DLTx eier 51 prosent av foretaket.

