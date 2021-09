Questback: Sikter mot europeisk ekspansjon

I en kvartalsvis oppdatering mandag kommer det frem at Questback Group fikk en vekst i årlig gjentakende inntekter (ARR) på minus 2 prosent på årsbasis sammenlignet med minus 12 prosent i samme periode i fjor.

I tillegg er ARR for nye kunder opp 8 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor. Mens ARR for eksisterende kunder har steget med 216 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor. På årsbasis er ARR som til forbundet med kjernevirksomheten på minus 1 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Betydelig skritt fremover

– 2. kvartal var et kvartal med høy aktivitet, og Questback tok betydelige skritt fremover i gjennomføring av vår plan for lønnsom vekst. Ser man på vår evne til å generere nye gjentakende inntekter fra både nye og eksisterende kunder, oppnådde vi 68 prosent vekst i 2. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, sier Saeid Mirzaie, adm. direktør i Questback.

Fremover sier Mirzaie at skal selskapet fortsette å fokusere på utførelsen, slik at de kan etablere som en ledende programvareleverandør innen bransjen sin i Norden. Samtidig forbereder selskapet seg på en større europeisk ekspansjon, og sier de vil forfølge en agenda for organisk vekst kombinert med å være på utkikk for potensielle oppkjøpsmål for å styrke posisjonen deres ytterligere.

Questback Group ble notert på Euronext Growth forrige mandag, men aksjen ble lite omsatt i sin første uke. Mens det på debutdagen bare ble omsatt 47 aksjer, var verken handel i aksjen tirsdagen eller onsdag som fulgte.