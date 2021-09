Cegal og Sysco fusjonerer

IT-konsulentselskapet Sysco skal fusjonere med Cegal. Målet er at det nye selskapet skal bli et ledende, globalt teknologiselskap for energisektoren.

– Både Cegal og Sysco har allerede lang erfaring med digitalisering og modernisering med kunder i denne sektoren. Sammen styrkes vårt bidrag her betraktelig, sier adm. direktør i Cegal Svein Torgersen.

Ifølge Torgersen har energiindustrien et stort behov for å løse helt nye utfordringer slik at de kan levere energi på nye og bærekraftige måter, og med det grønne skiftet blir det investert store summer i teknologitransformasjon.

Kommer fra olje og vannkraft

Cegal har tradisjonelt vært en viktig teknologileverandør for den internasjonale olje- og gassektoren, en sektor hvor dreiningen mot fornybare energikilder skjer ganske drastisk, og teknologi og mangfold er noen stikkord. Samtidig har Sysco en sterk posisjon blant vannkraftsprodusenter og nettselskaper. Og sammen håper lederne for det nye selskapet at de skal kunne skalere opp for større kunder, samt kunne levere nye og større helhetlige løsninger for den internasjonale energibransjen.

– Svært mange kunder ønsker seg mer lettfattelig og moderne programvare. Samtidig har de behov for hjelp med integrasjon, håndtering og analyse av store datamengder, samt sikker og effektiv drift og overvåking. Sammen med Cegal blir vi en sterk aktør som vil levere industrielle og spesialiserte produkter og tjenester på disse områdene, sier Dagfinn Ringås, konsernsjef i Sysco.

Ifølge Cegal-sjef Torgersen har selskapene en god match for hverandre.

– Vi har begge vårt utspring i Norge og er god etablert her. I tillegg kompletterer våre programvareløsninger og konsulenttjenester hverandre, og begge selskapene har tung domenekunnskap. Selv om vi begge fokuserer på energibransjen er kundemassen i liten grad overlappende, sier han.

Størrelsen gir pondus

Sysco-sjef Ringås mener fusjonen vil gi dem internasjonal styrke og gjennomslagskraft ved at selskapet blir posisjonert som en global aktør.

– Samtidig vil vi være små nok til å beholde smidighet, fleksibilitet og nærhet til kundene. Dette er grunnlaget for en dynamikk og et arbeidsmiljø som er positivt og gir energi, sier Ringås.

Det nye selskapet vil fortsette å være i norske hender, og et investorkonsortium ledet av investeringselskapet Norvestor bestående av Argentum, Cubera og DWS blir hovedeier, mens tidligere Sysco-eiere Credo Partners og Ferd blir med videre som eiere også i det nye selskapet.

– Vi er stolte og fornøyde! Denne fusjonen har vi jobbet lenge med, og vi har virkelig gledet oss til å fortelle det til de ansatte, sier Ringås.

Dagfinn Ringås, som er dagens Sysco-sjef, vil bli konsernsjef i det nye selskapet, mens Cegal-sjef Svein Torgersen blir arbeidende styreleder. Selskapet vil ha hovedkontor i Stavanger, og over 700 ansatte med kontorer i åtte land. Til sammen vil det nye selskapet omsette for rundt 1,4 milliarder kroner i 2021.