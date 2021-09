Meglerhus mener du kan få 76 prosent avkastning ved å satse på Magnus Carlsen

ABG Sundal Collier kutter kursmålet på Play Magnus etter selskapets kvartalspresentasjon. Oppsiden er fremdeles formidabel, om analytikeren får rett.

Onsdag i forrige uke presenterte Play Magnus sine kvartalstall, noe som endte med et kursfall på over 3 prosent. Nå kutter ABG Sundal Collier kursmålet på aksjen fra 40 til 35 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas.

Imponerende salgsvekst – høye kostnader

Ifølge TDN Direkt skriver ABG Sundal Collier i en oppdatering at Play Magnus nok en gang leverte imponerende salgsvekst med bookinger 23 prosent over meglerhusets estimater, og en organisk vekst på 149 prosent år-over-år. På den negative siden konstaterer tallknuserne at kostnadene var høyere enn meglerhuset ventet, med driftskostnader (opex) på 7,5 millioner dollar.

ABG Sundal Collier øker opex-estimatene, som igjen fører til en 16-20 prosent reduksjon i forventet driftsresultat i 2022 og 2023.

Røde tall

I andre kvartal 2021 fikk Play Magnus et underskudd før skatt på 5,0 millioner dollar, ned fra et underskudd på 2,5 millioner i tilsvarende kvartal året før. Inntektene økte med 178 prosent til 5,1 millioner dollar, mot 1,8 millioner i samme periode 2020.

Play Magnus hadde i perioden 60.600 betalende brukere i gjennomsnitt, opp fra 31.800 i samme periode i fjor

Mandag formiddag omsettes aksjen for 19,88 kroner, ned 1,1 prosent. For at det nye kursmålet skal innfris, må aksjen stige 76 prosent.