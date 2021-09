Analytiker ser tidobling på fire år

Apple kan gjøre reklame til sin nye 170 milliarder kroner store nye mulighet, ifølge Evercore-analytiker Amit Daryanani.

Analytikeren omtaler reklameinntektene som en undervurdert del av selskapet, og mener det er enormt potensial for vekst i kommende år. Han ser inntekter på 20 milliarder dollar innen 2025 – en tidobling fra nåværende 2 milliarder dollar årlig.

Daryanani anbefaler kjøp av Apple og har satt kursmålet til 180 dollar – vel 20 prosent over fredagens sluttkurs på 148,60 dollar. Aksjen har gått 12,1 prosent hittil i år.

Daryanani har ifølge Tipranks.com en gjennomsnittlig rating på 4,8 av 5 stjerner og har en årlig avkastning på 18,3 prosent. Suksessraten på hans anbefalinger ligger tett oppunder 70 prosent og analytikeren er rangert som nummer 283 av totalt 7.641 analytikere på Wall Street.

Smarttelefongigantens annonseinntekter kommer i dag hovedsakelig fra App Store-søk.

Evercore-analytikeren ser imidlertid muligheter for at Apple kan endre App Store til å bli et sted man kan finne nytt innhold – content discovery – fremfor å få innhold levert – content delivery – slik det er nå.

Daryanani peker på flere eksempler på selskaper som har økt annonseinntektene markant de siste årene, deriblant Amazon. I 2016 utgjorde posten 3 milliarder dollar – i 2020 var den vokst til 21 milliarder.

– Apple kan oppnå en liknende utvikling, mener analytikeren.