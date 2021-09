Marginalt svakere etter høyere utgifter

IT-selskapet ECIT rapporterer tall for andre kvartal som viser at selskapet økte inntektene, men det gjorde også utgiftene. Bunnlinjen endte dermed marginalt svakere enn fjoråret for selskapet som ble notert på Oslo Børs i mai i år.

Omsetningen ble økt fra 445 millioner i fjor til 624 millioner i år. Det hjalp imidlertid lite når direkte kostnader økte fra 92 til 130 millioner og lønnskostnader fra 265 til 370 millioner.

Det sendte driftsresultatet til 30 millioner mot 27 millioner i fjor.

Finansielle kostnader på 7 millioner sørget også for at resultatet før skatt endte på 23 millioner mot 27 millioner i fjor.

ECIT peker på at noteringen i mai har krevd mye oppmerksomhet og at det har hatt innvirkning på driften i første halvår, og anser dermed prestasjonene som akseptable. Selskapet ser noteringen som en fordel i tiden fremover.