– Vil utgjøre en større trussel enn Tesla

Tirsdag skriver Bernstein til CNBC at dersom Apple lykkes i utgi sin første elbil innen 2025, tror investeringsbanken at de vil kunne selge opptil 1.5 millioner biler innen 2030.

De vedlegger at estimatet er nokså optimistisk, men at dersom det skulle bli en realitet vil det føre til om lag 75 milliarder dollar i inntjening og en dobling av Apples generelle vekstrate.

– En suksessfull elbillansering fra Apple vil skape en ny konkurrent i elbilmarkedet med enorme finansielle muskler, skriver analytiker Arndt Ellinghorst i Bernstein.

Hensiktsmessig å utfordre markedet

Til tross for at Apple enda ikke har offentliggjort noen konkrete planer rundt elbiler, har det vært hintet til i mange år.

I 2017 fikk selskapet tillatelse til å teste elbiler i California, med eksisterende biler med proprietær teknologi. Tidligere i år ble det også kjent at Apple hadde ansatt en tidligere veteran fra BMW, med mye erfaring fra elbil-segmentet.

Bernstein verdsetter elbilmarkedet til om lag to billioner dollar, og mener det er hensiktsmessig for Apple å utfordre elbilselskaper.

– Med tanke på den eksisterende omsetningen, er det svært få markeder som er store nok til å påvirke Apples generelle markedsposisjon. Samtidig tilbyr elbilmarkedet en mulighet for stor oppside, skriver Ellinghorst.





Større trussel enn Tesla

Det skrives videre at Bernstein mener at en potensiell lansering av Apple-biler, vil være en større trussel mot verdens bilselskaper enn aktører som Tesla. De forventer at lanseringen vil bli nokså lik som da Apple lanserte sin første smarttelefon, som utkonkurrerte etablerte selskaper som Nokia.

– Apple er svært selektive med hvilke nye produkter de introduserer til markedet. Dersom selskapet lanserer en elbil, vil det være godt gjennomført, avsluttes det.