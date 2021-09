Økte omsetningen med 51 prosent, men tapte mer

PatientSky Group leverte en omsetningsvekst på drøyt 51 prosent i andre kvartal, sammenlignet med 2020, til 51,40 millioner kroner. EBITDA sank til 11,92 millioner, som tilsvarer en margin på 23 prosent, sammenlignet med fjorårets 14,60 millioner.

De gjentakende inntektene, som utgjør 90 prosent av de totale inntektene, steg med 4 prosent i kvartalet, og selskapet venter at den gjentakende organiske inntektsveksten vil nå 20 prosent i år.

Til tross for en solid omsetningsvekst endte selskapet med et underskudd på 18,26 millioner kroner, en forverring på 13,97 millioner fra et negativt resultat før skatt på 4,29 millioner i 2020.

Selskapet skriver i rapporten at den økonomiske utviklingen i andre kvartal var i tråd med forventningene og at det er godt på vei til å nå guiding-målet for 2021.

PatientSky venter fortsatt lavere inntekter fra prosjekter og rådgivningstjenester i andre halvdel av 2021, siden det prioriterer å øke de gjentakende inntektene i SaaS-virksomheten.

