Kahoot har gjennomført oppkjøpet av Clever

I starten av mai meldte Kahoot om oppkjøpet av amerikanske Clever , som ble verdsatt til opptil 4,2 milliarder kroner. På tirsdag var den nødvendige godkjenningen fra komiteen for utenlandske investeringer i USA (CFIUS) i boks, og selskapet har nå sikret seg Clever, ifølge en melding torsdag morgen.

Oppgjøret er som tidligere annonsert gjennom 82 prosent kontanter og 18 prosent Kahoot-aksjer.

På grunn av aksjevederlaget har Kahoot-styret valgt å utstede inntil 7,3 millioner nye aksjer til aksjonærene i Clever, med en tegningskurs som er satt til 64,77 kroner pr. aksje. De nye aksjene vil være betinget av en lock-up-periode på 12 måneder, som tidligere annonsert.

I meldingen gjentar Kahoot at det for inneværende år ser en fakturert omsetning på 90-100 millioner dollar, og en forventning om 1,1 millioner betalende abonnenter. Det forventes også at Clever vil overstige 15 millioner dollar i fakturert omsetning i perioden fra september til desember i år, og totalt overstige 46 millioner dollar i fakturert omsetning for hele 2021.