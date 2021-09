De mest populære smarttelefonene

De fire øverste plassene på Telias liste over de mest solgte smarttelefonene i august holder seg uendret fra måneden før, men Samsung Galaxy Z Flip3 og Galaxy Z Fold3 kommer inn som nykommere på en delt syvendeplass.

– Ett år etter lansering selger Apples iPhone 12-serie fortsatt svært godt, og troner måned etter måned øverst på pallen. Men der modellene på topplisten for juli var identiske med måneden før, smeller august til med to nykommere på delt syvendeplass, sier Siv Færø, ansvarlig for salg og kanalstyring for privatmarkedet i Telia, i en melding.

Interessen for brettbare telefoner har økt kraftig i august, når tredje generasjon brettbar telefon fra Samsung nå er lansert med henholdsvis Galaxy Z Flip3 og Galaxy Z Fold3.

Topp 10 i august – forrige måneds plassering i parentes: 1. Apple iPhone 12 (1) 2. Apple iPhone 12 Pro Max (2) 3. Apple iPhone 12 Pro (3) 4. Samsung Galaxy S21 Ultra (4) 5. Samsung Galaxy S21 (7) 6. Apple iPhone 12 mini (5) 7. Samsung Galaxy Z Flip3 (ny) 8. Samsung Galaxy Z Fold3 (ny) 9. Apple iPhone 11 (9) 10. Samsung Galaxy S20 FE (6) Telia

Ser vi lenger ned på salgslisten er det ytterligere tre nykommere, Sony Xperia 1 III inntar 12. plass, OnePlus Nord 2 er på 13. plass mens Samsung Galaxy A22 dukker opp på 14. plass.