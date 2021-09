Analytikere i Bank of America har funnet seks globale FOMO-aksjer og lagt dem til sin liste over kjøpsanbefalinger.

– Til tross for volatile markeder og et urolig markedssentiment fortsetter aksjer i EEMEA-regionen å erfare tilsig av investeringer, sier analytikerne i et notat.

Kontantene renner inn i aksjene «som følge av strammere reguleringer i Kina som åpner for rotering til andre utviklingsmarkeder», ifølge analytikerne.

FOMO FOMO er en engelsk forkortelse og står for fear of missing out – frykt for å gå glipp av noe, fritt oversatt.

Banken har plukket seks aksjer som enten er en del av MCSIs indeks for aksjer i utviklingsmarkeder, eller er inkludert i Bank of Americas globale undersøkelser i enten Russland, Tyrkia og De arabiske emirater.

De har også en omsetning på minst 1 million dollar pr. dag på sine respektive børser.

Det emiratiskarabiske selskapet Etisalat og tyrkiske Turk Telekom er to av Bank of Americas topp 15 beste FOMO-valg. De er nye navn på listen over aksjer som har lavest eksponering blant investorer. BofA inkluderer også Wien-baserte Erste Bank og Alpha Bank i Hellas på sin liste.

Sørafrikanske Netcare, et privat helseselskap, og Barloworld, et industrielt konglomerat, er også nye navn på FOMO-listen. I mai rapporterte Barloworld et hopp i resultat pr. aksje på mer enn 400 prosent fra seks måneder frem til mars.

Aksjer som allerede er på listen til BofA er den russiske energigiganten Gazprom, den polske kobberprodusenten KGHM og det sørafrikanske energiselskapet Sasol. I tillegg figurerer Emirates NBD, Qatar National Bank og Sør-Afrikas Standard Bank på listen.