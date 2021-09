– Lykkes vi, er potensialet enormt

Agritech-selskapet Desert Control fortsatte i andre halvår med å bygge organisasjonen for en operasjonell oppskalering.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra minus 2,6 millioner kroner i andre halvår i fjor til minus 8,4 millioner kroner i samme periode i år, og gjenspeiler først og fremst et høyere aktivitetsnivå, går det frem av rapporten.

– Potensialet er enormt

– Å gå fra «start-up» til «scale-up» handler om å bygge evne til å kunne levere, det krever dyktige og engasjerte medarbeidere. I januar var vi 9 ansatte, og vi forventer ha rundt 50 ildsjeler ombord i selskapet ved årsskiftet. Det er et krevende løft. (...) Lykkes vi med «scale-up»-fasen, er potensialet enormt, sier toppsjef Ole Kristian Sivertsen i en kommentar.

– Vi er i rute med teknologiutvikling og produksjonskapasitet. Etterspørselen øker, og vi har en sterk partner å gå til markedet med i påvente av et vellykket pilotresultat med Mawarid i andre halvår, legger han til.

Desert Control har laget en flytende leire som gjør at toppjord, sandholdig jord og ørkensand får tilbake evnen til å holde på vann og næringsstoffer.

– Såing i USA i januar

Selskapet etablerte i løpet av halvåret et datterselskap i Abu Dhabi og planlegger i andre halvår et datterselskap for aktiviteter i California, Arizona og Nevada. Ved utgangen av halvåret hadde Desert Control en kontantbeholdning på «solide» 204 millioner kroner, etter emisjonen på 200 millioner kroner i forkant av børsnoteringen på Euronext Growth i april i år.

– I USA skal det bygges maskin for produksjon av flytende nanoleire som har kapasitet for mindre piloter og feltforsøk. I tillegg starter forberedelser til prosjekt med et amerikansk universitet hvor målet er å påvise tilsvarende vannbesparelser for landbruksavlinger i amerikansk jord som det nanoleire har oppnådd i Emiratene, sier Sivertsen om USA-planene.

Han forventer at første landbruksområde med nanoleire i universitetsprosjektet vil være klart til såing i januar.

