SpareBank 1 Markets forventer kursoppgang på 50 prosent

SpareBank 1 Markets nedjusterer sitt kursmål på Link Mobility fra 70 til 60 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen.

M&A

Tallknuserne forklarer nedjusteringen med at de nå har ekskludert M&A fra ligningen.

«Tidligere har vi antatt 60 kroner pr. aksje i verdi for Link organisk, og lagt til 10 kroner pr. aksje i M&A-arbitrasje. Imidlertid, for å gjøre det enklere å modellere og forstå estimatene i selskapet, og på grunn av lavere visibilitet rundt tidspunkt og størrelse på kjøp, så har vi ekskludert det fra likningen», skriver SpareBank 1 Markets, ifølge TDN Direkt.

Selskapet har nylig annonsert to store kjøp så nå argumenteres det for at selskapet går inn i en periode med integrering.

Vekst og rød bunnlinje

Link Mobility presenterte sine kvartalstall i midten av august. Selskapet leverte en omsetningsvekst på 26 prosent i andre kvartal, til 1,06 milliarder kroner. Resultatet før skatt snudde dermed fra et overskudd på 87 millioner i fjorårets andre kvartal til et underskudd på 52 millioner i årets andre kvartal.

Aksjen ble sist omsatt for 39,92 kroner, hvilket betyr at SpareBank 1 Markets fremdeles forventer en kursoppgang på 50 prosent.