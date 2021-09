Tech-aksje gått 71 prosent hittil i år – meglerhus spår ytterligere opptur

Jefferies peker på Nvidias voksende datasenter og softwaresegmenter som områder som vil sørge for sterk inntjening i tiden fremover.

Skjermkortprodusenten har fått kursmålet hevet fra 223 dollar pr. aksje til 260 dollar. Det impliserer en oppside på 16,1 prosent fra torsdagens sluttkurs.

– Vi har økt overbevisning om at datasentervirksomheten akselererer og at softwaretilbudet fortsatt blir utbygd. Det ser ut til at selskapet utvikler et økosystem parallelle prosesser, sier Mark Lipacis, analytiker i Jeffries i et notat.

Parallelle prosesser gjør oppgaver en datamaskin må gjøre mer effektiv, ved at den deler opp oppgaven i mindre deler og lar flere prosessorer gjøre jobben.

Konferanse

Jefferies hever kursmålet etter et møte med ledelsen i forbindelse med bankens årlige konferanse med halvlederselskaper.

Halvlederselskapene har møtt på store produksjonsutfordringer i år. Både bilselskaper så vel som teknologiselskaper blir rammet av mangelen på halvledere – en viktig komponent i det meste av teknologi som produseres i dag.

Nvidias datasentervirksomhet nådde en all-time high i andre kvartal og vokste 35 prosent til 2,4 milliarder dollar, ifølge kvartalsrapporten fra august.

Teknologiselskapet venter ikke å bli rammet av angrepet på tidsbruk på gaming i Kina vi har sett den siste tiden. Barn under 18 år får kun lov til å spille tre timer i løpet av uken og bare innenfor gitte tidsrom.

Nvidia forteller Jefferies at de fleste av deres kunder er over 18 år i regionen.