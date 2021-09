Svensk innsider selger unna etter enorm børsuke

Zwipe har hatt en enorm børsuke.

Fasit den siste uken er en oppgang på 43,08 prosent og den siste måneden er aksjen opp 50,37 prosent. Så langt i år har aksjen nesten doblet seg og stegt 91,82 prosent, til 36,60 kroner.

I løpet av uken bykset kursen fra 25 kroner til rundt 31 kroner fra mandag til tirsdag, etter at den svenske eiendomsutvikleren og milliardæren Erik Selin investerte 104 millioner kroner i selskapet. På torsdagen gjorde aksjen et nytt hopp fra 32 til 39 kroner etter at selskapet inngikk en ny kortpilot for biometriske betalingskort med en såkalt global tier 1-bank.

På fredag meldte Zwipe om nok en ny avtale, denne gangen for flaggskipproduktet Zwipe Pay One fra Inkript, en libanesisk aktør innen digital sikkerhet som eies av Zwipe-partneren Resource Group. Begeistringen var ikke like stor hos investorene som tidligere i uken, og aksjen sank 3,68 prosent før helgen.

Zwipe Selskapet tilbyr kontaktløse betalingserfaring, biometriske betalingskort og wearables som gjør det mulig for forbrukere å godkjenne transaksjoner med fingeravtrykk.

Hovedkontoret ligger i Oslo.

Adm. direktør er André Løvestam.

Innsider selger

Etter den siste ukens kursoppgang ble det sent fredag kveld sendt ut en melding fra Zwipe der det fremgår at svenske Johan Biehl, som er styreleder og dermed innsider i selskapet, har solgt 92.883 aksjer til en gjennomsnittspris på 37,03 svenske kroner pr. aksje.

Det gir en salgssum på 3,44 millioner svenske kroner, cirka 3,5 millioner norske kroner, og Biehl sitter igjen med 120.000 aksjer på privat hånd etter transaksjonen.

I tillegg selger Feat Invest, hvor Johan Biehl er styremedlem, solgt 57.301 aksjer til 36,86 svenske kroner pr. aksje, for totalt 2,11 millioner svenske kroner, cirka 2,14 millioner norske kroner.

Etter transaksjonen sitter Feat Invest igjen med 262.479 aksjer i Zwipe.